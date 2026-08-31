Coquimbo Unido arriesga las penas del infierno. Este lunes se dio a conocer el informe arbitral de Nicolás Gamboa tras los graves incidentes que terminaron con la suspensión definitiva del partido ante Huachipato, disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El compromiso tuvo que ser detenido cuando se jugaban 68 minutos y con el marcador a favor del elenco acerero por 1-0, luego de que varias bombas de estruendo fueran lanzadas desde el sector de la barra local e impactaran directamente al arquero visitante Christian Bravo.

En su informe, Gamboa detalló que “el encuentro fue detenido a los 68:15 minutos de juego, debido al lanzamiento de bombas de estruendo desde la Galería Norte, sector en el cual se encontraba ubicada la barra del club Coquimbo Unido”. El árbitro agregó que “como consecuencia de estos hechos, al menos cuatro artefactos pirotécnicos impactaron y/o cayeron directamente sobre el arquero del club Huachipato, Sr. Christián Bravo, quien resultó afectado por la situación”.

A raíz de lo ocurrido -señala el juez- “el cuerpo arbitral procedió de manera inmediata a detener el encuentro, solicitando el ingreso y la intervención de los cuerpos médicos de ambos equipos, con el objeto de prestar atención y evaluar el estado del jugador afectado”. Tras la revisión, la situación del arquero fue determinante para tomar una decisión definitiva: “una vez realizada la evaluación médica correspondiente, el cuerpo arbitral consultó directamente al médico del club Huachipato respecto de la condición del jugador y de su eventual posibilidad de continuar participando en el encuentro. El profesional médico manifestó expresamente que el jugador no se encontraba en condiciones de continuar”.

El informe asegura que “considerando la gravedad de los hechos acontecidos, la afectación directa a un integrante de uno de los equipos y la información proporcionada por el cuerpo médico, el cuerpo arbitral agotó las instancias y medidas disponibles tendientes a evaluar la posibilidad de reanudar el encuentro, sin que existieran las condiciones necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad de los participantes”.

“En virtud de lo anterior, y considerando que no se encontraban dadas las garantías de seguridad indispensables para la continuidad normal del encuentro, el cuerpo arbitral determinó suspender definitivamente el partido. La decisión fue adoptada teniendo como consideración principal la seguridad e integridad física de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y demás participantes del encuentro, ante la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para su normal desarrollo”, afirmó.

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Las penas que arriesga Coquimbo Unido

Los antecedentes consignados por Gamboa quedarán en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP. De acuerdo al reglamento, en los casos de hechos gravísimos y de probada negligencia del club local se contempla incluso la posibilidad de disputar entre uno y cinco partidos sin público. Si se aplica el máximo rigor, Coquimbo Unido podría verse obligado a jugar los próximos cinco encuentros como local en el Francisco Sánchez Rumoroso a puertas cerradas.