Bruno Barticciotto sonó con fuerza para reforzar en la segunda parte de la temporada del fútbol chileno a Colo Colo. Sin embargo, el delantero no llegó a Macul como su padre Marcelo Pablo Barticciotto y emprendió rumbo a Talleres de Córdoba en Argentina.

El desdén de Blanco y Negro fue importante, aunque el director Aníbal Mosa siempre apeló a que Barticciotto Junior pudiera estar con futbolista albo, aunque el no fue rotundo por parte de Stöhwing y compañía.

“Si, siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo. Yo no solo hablé una vez con Marcelo si no que varias veces, lo propuse al interior también y no vi muchas ganas del directorio por traer a Bruno“, reveló Mosa.

Es más, con mucho dolor, Mosa lamentó la partida de Barti al cuadro argentino. “Bruno, nunca fue la prioridad para esta administración y no sé por qué”, indicó.

Aníbal Mosa condena la actitud de ByN por no jugársela por Bruno Barticciotto (Photosport)

El ex presidente de Blanco y Negro quería dar un golpe histórico con Barticciotto por lo que significa el apellido para Colo Colo, ya que el padre del joven delantero fue campeón de la Libertadores, técnico y es ídolo de la institución.

“Había una cosa no sólo futbolística, si no que viniera el hijo de Barticciotto a ponerse la 7 y jugar acá. Había algo histórico que le iba a hacer bien al club. Así que una pena que se haya ido a Talleres“, agregó Mosa.

Mosa, igualmente, no pierde la fe y siente que “que en una de esas se pega una vuelta por acá Bruno, creo que tiene muchas condiciones”