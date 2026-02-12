Universidad Católica inició la temporada 2026 con cuatro puntos en las primeras dos fechas de la Liga de Primera, pero la dirigencia cruzada sigue buscando alternativas que puedan aportar experiencia y gol al equipo que dirige Daniel Garnero.

En ese contexto, el nombre de Sergi Santos, delantero brasileño con experiencia en la MLS y un pasado destacado en Audax Italiano, comenzó a aparecer en los planes de Los Cruzados.

El atacante de 31 años finalizó su vínculo con Houston Dynamo y actualmente es jugador libre, lo que lo convierte en una opción viable para potenciar la zona ofensiva.

Sin embargo, el mercado chileno no duerme, y Colo Colo habría mostrado interés en las últimas horas para sumarse a la pelea por el ariete nacido en Belo Horizonte.

Colo Colo quiere arrebatarle el fichaje de Sergi Santos a la UC

El periodista Cristián Alvarado informó en el programa radial Los Tenores de ADN Deportes que “ayer José Daniel Morón y Aníbal Mosa se reunieron y analizaron nombres. Prioridad, el extremo derecho (…) Sergi Santos que está libre, entrenando en Chile, aparece en el horizonte de Colo Colo”.

Hasta ahora, Santos ha estado entrenando con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), compuesto por futbolistas libres que buscan ofertas para continuar su carrera

Sergi Santos está a la espera de una resolución de su futuro | FOTO: Sifup

Con el interés del Cacique, la negociación para convencer al brasileño de llegar a San Carlos de Apoquindo podría tomar un giro inesperado, dando inicio a un duelo entre los grandes del fútbol chileno por su fichaje.

En síntesis…

Universidad Católica busca reforzar su delantera con Sergi Santos, delantero brasileño que está libre con pasado en Audax Italiano y MLS.