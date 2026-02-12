La Noche Alba Solidaria, evento organizado por Colo Colo para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en la Región del Biobío, dejó imágenes que fueron más allá del resultado.

En una jornada marcada por el espíritu benéfico y la presencia de distintos protagonistas del fútbol chileno, hubo un momento que sorprendió por lo simbólico.

Y es que en el final del amistoso que disputaron el Cacique y Unión Española (0-0), un exdelantero multicampeón con Universidad de Chile recibió aplausos desde las tribunas albas. Un gesto que, considerando la histórica rivalidad entre ambos clubes, no pasó inadvertido.

El gesto de los hinchas de Colo Colo con Patricio Rubio

¿El protagonista? Patricio Rubio, atacante que supo levantar el Apertura 2014, la Supercopa de Chile y la Copa Chile con la camiseta del Romántico Viajero, y que esta vez fue reconocido —aunque de manera minoritaria— en el estadio Monumental.

Durante la transmisión del encuentro, el periodista Felipe Puccio de TNT Sports destacó lo ocurrido en el recinto de Macul: “Bajan sus aplausos para Pato Rubio. Son los menos, pero se le reconoce al Pato Rubio”, señaló el comunicador.

Patricio Rubio saludando al público albo que lo aplaudió en el Monumental

Cabe recordar que su historia también tiene un vínculo con el conjunto Popular: el ariete de 36 años realizó parte de su formación en las divisiones menores del cuadro albo antes de iniciar un recorrido que lo llevó a pasar por varios clubes del fútbol chileno.

Una escena que, en un contexto solidario, dejó en evidencia que más allá de los colores, el fútbol también reconoce trayectorias y capítulos que muchas veces se cruzan en veredas opuestas.

