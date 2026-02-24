Una de las grandes novedades que ha tenido Colo Colo en la presente temporada bajo el mandato de Fernando Ortiz es la capitanía de Fernando de Paul, quien porta la jineta en desmedro de jugadores como Arturo Vidal

El King, formado e identificado con la casaquilla alba, no tiene más la jineta y se refirió por primera vez a esta situación en diálogo con Daniel Arrieta en TNT Sports: “Yo donde he estado, he sido líder. Me sentí importante en todos los equipos donde estuve y en Colo Colo mucho más”, dijo.

De Paul es el actual capitán de Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre este hecho en particular de no portar la jineta en Colo Colo, Arturo Vidal fue clarísimo en señalar que “Lo de la jineta hay algunos que la prefieren, otros que no, pero como yo siempre digo ‘el rey no necesita una jineta para ser capitán’”.

“Lo mío es imponerme dentro de la cancha, en el camarín, ayudar siempre cuando se necesite. Eso no va cambiar nunca, tenga o no la jineta”, complementó sobre su estatus actual donde no es capitán de los albos.

Así las cosas, Arturo Vidal sella una polémica que se armó entre los hinchas, quienes no apoyan que Fernando de Paul sea el capitán de Colo Colo por su pasado en Universidad de Chile y sí debería serlo un jugador formado en los pastos del Estadio Monumental.

En síntesis

Arturo Vidal afirmó que no necesita la jineta para ejercer su liderazgo en Colo Colo.

Fernando de Paul es el actual capitán del equipo bajo el mandato de Fernando Ortiz.