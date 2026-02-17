Poco a poco va tomando forma la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, el que se disputará el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, válido por la fecha 4 de la Liga de Primera.

Según adelantó el sitio partidario Dale Albo, el choque entre albos y azules “será un partido Clase A con aforo completo, es decir, de 42 mil espectadores”.

Asimismo, y como era de esperarse, el partido más importante del fútbol chileno sólo se jugará con hinchas de Colo Colo, por lo que no habrá presencia de hinchas azules en Macul, tal como viene ocurriendo desde 2023, la última vez que los fanáticos de la U visitaron Pedrero.

¿Cómo llegarán Colo Colo y la U al Superclásico?

Los albos buscarán mantener su racha de local ante los azules en la presente temporada: en 2026, el equipo de Fernando Ortiz suma dos triunfos consecutivos en el Monumental. Eso sí, antes, visitarán Rancagua para enfrentar a O’Higgins por la fecha 3 del torneo.

En tanto, la U de Francisco Meneghini atraviesa la cuerda floja. Los azules aún no saben de triunfos y este fin de semana tendrán una prueba de fuego contra Deportes Limache. En caso de un nuevo revés, el elenco estudiantil llegará sin triunfos al reducto de Macul.

El último Superclásico disputado fue por la Supercopa 2025 donde los azules, en aquel entonces dirigidos por Gustavo Álvarez, derrotaron 3-0 al Cacique en el Estadio Santa Laura, en lo que además marcó el debut de Ortiz en la banca colocolina.