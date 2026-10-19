Arturo Vidal y su mensaje sin filtro a Gabriel Maureira en Colo Colo: “No sirve que…”

En Colo Colo sigue pegando fuerte lo que fue su última derrota dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ cayeron por un categórico 5-2 ante Coquimbo Unido, resultado que los dejó llenos de dudas para la recta final del torneo.

Sobre este duelo, en las últimas horas el volante y capitán, Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su canal de ‘Kick’ y habló del desempeño del equipo en el duelo ante los ‘Piratas’, en la que partió comentando lo que fue su error en el primer gol del rival.

“Ellos siempre presionan bien. Yo pude aguantar un poco más. No la había visto. Tuvo suerte (Nicolás Johansen) porque me la puntea. Acá pasó que el pasto estaba más largo y seco”, comenzó señalando Vidal.

Agregando a lo que fue esta jugada, el ‘King’ le dejó un importante raspacachos a Gabriel Maureira, a quien lo recriminó por su lenta reacción en algunos de lo goles que recibió Colo Colo, en donde puntualmente pedía que el golero saliera más de la portería.

Vidal y su mensaje a Maureira | Foto: Photosport

“Maureira tuvo que estar un poco más adelantado. Debería salir un poquito más. En caso de que si pasan, esté ahí. No sirve que esté todo el rato en el arco”, declaró.

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Concluyendo, Vidal sabe que ser el portero de un equipo grande como Colo Colo es muy complejo, pero que Maureira debe seguir aprendiendo para cometer los menos errores posibles, los que le permitan seguir creciendo en su carrera.

“Yo no soy arquero, pero es difícil ser arquero en equipo grande. Maureira es muy buen arquero. Tiene que aprender. Se va a ir a jugar a Europa, eso es seguro. Con estas cosas va a ir madurando y aprendiendo. Ojalá no pasen más”, cerró