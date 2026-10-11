Colo Colo sufrió una desastrosa goleada ante Coquimbo Unido: así queda la tabla de posiciones

Colo Colo fue un desastre de principio a fin ante Coquimbo Unido y cayó 5-2 sin apelaciones. Sigue viva la lucha por el título.

Un partido para el olvido protagonizó Colo Colo ante Coquimbo Unido tras caer goleado 5-2 por la Fecha 24 de la Liga de Primera. Los Piratas aprovecharon los graves errores defensivos de los albos que llegaron a tres partidos sin ganar y dejaron con vida la ilusión de las universidades en la lucha por el título.

Las falencias del Cacique se dejaron ver en la primera jugada del partido, cuando a los 2’ Nicolás Johansen puso el 1-0 tras un error en la salida de Jonathan Villagra y una débil salida de Gabriel Maureira.

El Cacique llegaría al empate con un gran tiro libre de Javier Correa (23’), pero al minuto otra vez la defensa alba fue un pasillo libre para que Nicolas Johansen marcara su segundo tanto personal y pusiera el 2-1 en el marcador. Para colmo, a los 28’ un tremendo contragolpe fue capitalizado por Guido Vadalá para el tercero de los Piratas.

En el segundo tiempo Fernando Ortiz movió el banco con los ingresos de Marcos Bolados, Román y Lautaro Pastrán. El Cacique recuperó la ilusión de buscar un mejor resultado luego de que Arturo Vidal, a los 46 minutos, sacara un verdadero golazo al ángulo para marcar el descuento y encender la esperanza alba.

Sin embargo los errores defensivos no cesaron. A los 58’ Benjamín Chandía aprovechó un espacio en el área para poner el cuarto y a los 81’ Lucas Pratto sentenció con otro gran contragolpe el quinto definitivo para los locales.

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Así queda la tabla de posiciones

De esta forma, Colo Colo cosechó otra fecha sin triunfos, y si bien se mantiene en el liderato con 54 puntos, una victoria de Universidad de Chile ante Ñublense podría estrechar la diferencia a 9 unidades. Pendiente también queda el cotejo entre la UC y Audax Italiano: los Cruzados también pueden recortar puntos.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 23 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Huachipato 24 10 4 10 34 39 -5 34 7 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 8 Coquimbo Unido 24 9 5 10 36 34 2 32 9 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 10 Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 11 La Serena 24 7 9 8 36 41 -5 30 12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17