Colo Colo tendrá que acelerar sus gestiones si no quiere quedarse bajo la mesa en el mercado de fichajes. La razón: hay un equipo argentino que quiere arrebatarle a Daniel “Popín” Castro.

Si bien tras la cordillera aseguran que no hay mayores datos sobre el interés de Newell’s Old Boys por el destacado delantero, BOLAVIP Chile recabó una importante información.

¿Qué pasó? Dicho elenco trasandino recibió una recomendación de un viejo conocido, el que, precisamente, pasó por La Lepra y en la actualidad trabaja a la par del atacante nacional de 31 años. Lo observa día a día en sus labores.

Ese es el caso de Federico Hernández, que desde marzo de 2025 oficia como ayudante técnico de Deportes Limache. Su consejo fue recibido por Roberto Sensini, que se desempeña en la dirección deportiva del conjunto rosarino.

Luego de evaluarlo, el dirigente de Newell’s comenzó a presionar por el traspaso, que puede significar un golpe al mercado en Chile. Por ello, Colo Colo tendrá que trabajar a toda máquina si no quiere dejar pasar su incorporación.

Daniel “Popín” Castro está en la órbita de Colo Colo y Newell’s Old Boys. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

En la mira de Colo Colo: la última temporada de Daniel “Popín” Castro

Durante 2025, el crack mencionado disputó una totalidad de 36 compromisos de la mano de Deportes Limache. En tales encuentros, anotó 17 goles y aportó con tres asistencias.

Cabe consignar que Popín Castro tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. La primera propuesta por su carta ya fue rechazada: los 250 mil USD ofrecidos por Colo Colo no bastaron.

En resumen:

La irrupción de la Lepra no es casualidad. Según información de BOLAVIP Chile, el interés nació desde el corazón del cuerpo técnico de Deportes Limache: