En Colo Colo llegaron a un acuerdo con Coquimbo Unido para volver a ceder al futbolista Cristián Zavala, quien se devuelve a la Cuarta Región para disputar la Copa Libertadores 2026 con el Pirata.

Este viernes se destrabaron los últimos detalles, cumpliendo así con el deseo del extremo de 26 años, quien se quería quedar en el elenco aurinegro, con el que fue campeón de la Liga de Primera 2025.

Aunque el atacante seguirá ligado al Cacique, pues según supo BOLAVIP, una de las condiciones para dejarlo salir fue que volviera a extender su contrato, esta vez hasta diciembre de 2027.

El préstamo es por un año con opción de compra y se bajó la cláusula de salida, en beneficio del jugador para que pueda tener una opción de ser vendido.

Con ello, Zavala emprende viaje de regreso a Coquimbo, donde terminará su recuperación de la fractura de rótula de la rodilla derecha que sufrió en la pretemporada alba.

Cristián Zavala sufrió una bochornosa lesión en el torneo de verano Serie Río de La Plata. (Foto: Captura)

