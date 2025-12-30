Un verdadero remezón al mercado de fichajes se está viviendo en estos momentos, luego que se diera a conocer el nuevo destino del arquero Brayan Cortés, quien estuvo a préstamo en Peñarol y pertenece a Colo Colo.

El portero de 30 años deseaba continuar en el extranjero, pero el equipo uruguayo no hizo uso de la opción de compra de su pase, que estaba fijado en 1,4 millones de dólares por el 80%.

Ante aquello, el Indio tenía que reincorporarse al Cacique para el inicio de la pretemporada 2026, pues le quedan dos años de contrato con el cuadro popular.

Pero nada de esto ocurrirá, porque el iquiqueño tiene un nuevo equipo al otro lado de la cordillera. Sorpresivamente, Cortés jugará en Argentina y lo hará en un club tradicional: Argentinos Juniors.

Así lo adelantó este martes el periodista trasandino especializado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, quien a través de sus redes sociales informó que partiría a préstamo con opción de compra.

“Brayan Cortés es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. El arquero llega cedido a préstamo por un año y con una opción de compra desde Colo Colo”, publicó en X (ex Twitter).

Captura de la publicación de César Luis Merlo en X.

Con esto, se cierra una nueva trama respecto al futuro de Cortés, quien también estaba siendo promovido en México y en Turquía.

Cabe recordar que a inicios de 2024 el jugador de 30 años estuvo cerca de llegar al fútbol argentino, cuando el entrenador Gustavo Quinteros lo pidió para reforzar el arco de Vélez Sarsfield. También sonó en Estudiantes de La Plata, pero en ese momento decidió quedarse en Chile.

