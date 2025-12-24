En Colo Colo tiene un nuevo problema con Brayan Cortés, arquero que tiene contrato hasta 2027 y que no está en los planes del entrenador Fernando Ortiz para la próxima temporada.

El portero de 30 años había estado a préstamo en Peñarol de Uruguay el último semestre, pero el Manya no hizo uso de la opción de compra, que estaba fijada en 1,4 millones de dólares por el 80% del pase.

El desempeño del iquiqueño no terminó por convencer a la dirigencia carbonera, por lo su agencia de representación ha comenzado a promoverlo nuevamente.

Se hablaba de mercados como Turquía y México, incluso existía la información que tenían todo muy avanzado con el Puebla de la Liga MX, por un nuevo préstamo.

Pero en las últimas horas todo habría quedado en nada, ya que La Franja desistió hacerse de su préstamo por un año, con la posibilidad de adquirir su carta al finalizar aquel periodo.

El futuro de Brayan Cortés está a la deriva. (Foto: Dante Fernández/FocoUy/Photosport)

Algo similar pasó a inicios de 2025, cuando se suponía que Cortés estaba casi listo en el Club León, pero finalmente quedó en nada y terminó reintegrándose a Colo Colo.

En el Estadio Monumental también estaban interesados en llegar a un trato por el seleccionado nacional, pues necesitan hacer caja tras un año para el olvido en lo deportivo y económico.

Brayan Cortés de vuelta en Colo Colo

Ahora el Indio tendría que presentarse a la pretemporada del Cacique, que empieza el sábado 3 de enero, a la espera que aparezca una oferta concreta por sus servicios.

Cabe recordar que en el cuadro popular se han decidido por mantener a Fernando De Paul como el arquero titular y respaldar al canterano Eduardo Villanueva como el segundo golero.

