Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar el arco de cara a 2026. Y es que la inminente salida de Brayan Cortés rumbo a Argentinos Juniors abrió un nuevo escenario para el Cacique. Ante esa eventual baja, apareció en carpeta nuevamente el nombre de Esteban Andrada, exarquero de Boca Juniors y actual jugador del Monterrey, aunque hoy se encuentra a préstamo en el Real Zaragoza de España, club con el que tiene contrato hasta junio de 2026.

Desde España ya habían advertido que Zaragoza no tenía intenciones de dejar partir al guardameta argentino, considerando que el equipo pelea en la parte baja de la Segunda División. No obstante, el interés del Popular y el posible cambio de escenario en el pórtico modificaron el panorama, al punto que la opción comenzó a ser analizada con mayor seriedad.

Esteban Andrada suena como nuevo arquero para Colo Colo por expresa petición de Fernando Ortiz (Foto: Photosport)

De acuerdo a información de DaleAlbo, Andrada recibió la noticia de este interés y la inminente partida del ‘Indio’ y no la pensó dos veces. Ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a Macul y ya estaría buscando fórmulas para destrabar su salida del fútbol español.

Eso sí, puso una condición clave: pretende firmar un contrato por dos temporadas y arribar como jugador libre, rompiendo definitivamente su vínculo con los ‘Rayados’.

El dilema del arco en Colo Colo

Esa exigencia trasladó la decisión directamente a las oficinas de Blanco y Negro. Ahora será el directorio quien deba evaluar si está dispuesto a cumplir con las pretensiones del arquero, tanto en lo contractual como en lo económico, considerando además que se trataría de una apuesta fuerte para una posición clave del equipo.

En paralelo, la conformación del arco comienza a generar debate. Con la eventual partida de Cortés, Fernando de Paul asoma como el titular natural, mientras que Eduardo Villanueva podría buscar minutos en otro club si finalmente se concreta la llegada del exBoca y el joven Gabriel Maureira aparece como alternativa para completar el plantel como tercer golero.

Por ahora, el panorama sigue siendo incierto. Se sabe que Fernando Ortiz ya manifestó su interés en contar con Andrada y que también se mantiene el seguimiento a Jaime Vargas de Deportes Recoleta. Sin embargo, mientras no se realice una nueva reunión de directorio, la definición del arco seguirá en suspenso, a la espera de una decisión que podría marcar el rumbo del Colo Colo 2026.

DATOS CLAVE