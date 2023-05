¡Bombazo! Daniel Arrieta revela que ex seleccionado nacional es evaluado para reforzar a Colo Colo

Colo Colo ya sondea en el mercado de pases algunos nombres para sumar de cara al segundo semestre. El Cacique busca alternativas para reforzar su plantel luego de un mercado de verano donde algunos jugadores que contrató no pudieron mostrar el nivel hasta ahora.

Por lo mismo, es que ahora la gerencia deportivo de los albos sale a ver opciones para el equipo de Gustavo Quinteros. Una de las posiciones a potenciar es la del lateral izquierdo y en esa ubicación ya hay un candidato, Óscar Opazo.

Otra de las zonas a robustecer en Colo Colo es la del ataque, precisamente en la del centrodelantero. Leandro Benegas y Darío Lezcano no han podido convencer a Quinteros y es por eso que se busca un jugador para ese puesto. No obstante, ha surgido un nuevo nombre, pero que no es precisamente para ser el centrodelantero.

El ex seleccionado sería alternativa en el Cacique | Foto: Photosport

Según informó Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports, Ángelo Sagal fue ofrecido a la gerencia alba y que están evaluando como para poder incorporarlo para la segunda parte del año.

“En medio de la búsqueda del centrodelantero, que tiene que ser chileno, hay otro nombre nacional que fue acercado al Estadio Monumental y que hoy es evaluado. El nombre que hoy está analizando la gerencia deportiva de Colo Colo es Ángelo Sagal”, anunció el periodista.

“Estuvo en Turquía, ahora a préstamo en Hungría y entiendo que tiene que regresar a su equipo. Estuve viendo números, en 2023 ha jugado un poco más de 10 partidos, no ha tenido poca continuidad, pero en ese caso de buscar alternativas en el ataque, Sagal es una alternativa”, cerró.