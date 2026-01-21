El futuro de Lucas Cepeda comienza a tomar forma y desde el mundo del fútbol chileno ya aparecen voces que respaldan una eventual salida al extranjero. En medio de los rumores que lo acercan al Elche de España, con una operación que rondaría los 3 millones de dólares, la posible transferencia del extremo albo empieza a ser vista como un paso lógico en su carrera.

Si bien aún no existe confirmación oficial sobre el porcentaje del pase que sería vendido ni sobre el estado real de las negociaciones, el escenario es claro: el interés desde Europa existe y en el entorno del jugador reconocen que es un momento clave para definir su proyección profesional. En ese contexto, la opción de emigrar al fútbol español aparece como una oportunidad difícil de ignorar.

En Colo Colo se define el futuro de Lucas Cepeda. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Uno que se refirió directamente al tema fue Jaime ‘Pillo’ Vera, quien valoró positivamente la opción de que la gran figura de Colo Colo dé el salto al extranjero. Para el ex entrenador y jugador, el contexto del fútbol actual obliga a tomar decisiones con visión de futuro. “El fútbol tiene esas cosas, es dinámico, hoy día estás aquí, mañana podés estar en otro lugar, los jugadores tienen que aprovechar porque esta proporción es corta”, afirmó.

“Va a ser mejor para la Selección Chilena”

Pero Vera no solo habló desde la lógica del mercado, sino también desde el rendimiento deportivo. En su análisis, Cepeda está atravesando un momento que justifica plenamente una transferencia a una liga más competitiva. “Es lógico, y además yo creo que Cepeda es uno de los pocos jugadores que está en un muy buen nivel para migrar, y eso le va a ayudar mucho”, sostuvo.

Además, el ex DT destacó que el beneficio no sería solo individual, sino también colectivo. Según explicó, enfrentarse a una mayor exigencia semanal podría potenciar el crecimiento del futbolista y, con ello, su aporte futuro a la Roja. “Va a tener mejor competencia y va a ser mejor para la selección chilena porque es seleccionado chileno”, remarcó.

Por ahora, todo sigue en el terreno de las proyecciones, pero el escenario es cada vez más claro: Lucas Cepeda está ante una oportunidad grande y su posible llegada al fútbol español no solo genera expectativas en Colo Colo, sino también en quienes ven en él a un jugador con proyección internacional.

DATOS CLAVE

Lucas Cepeda podría partir al Elche en una operación de 3 millones de dólares.

Jaime Vera respaldó la venta del extremo por su buen nivel y proyección en La Roja.