El futbolista chileno Carlos Palacios dio a conocer una gran noticia en medio de las celebraciones de Navidad, donde la Joya lo pasó junto a su pareja, que es conocida en redes sociales como Alexia Catalina.

La figura de Boca Juniors, que se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones, hizo público que volverá a ser padre, esta vez de su tercer hijo.

La pareja lo hizo público pasado la medianoche a través de una historia de Instagram, con una fotografía en que Palacios aparece besando la barriga de su novia.

Ella escribió: “el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porotito/a”.

Mientras que el jugador de 25 años complementó: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado, te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió él.

Este será el primer hijo de la pareja, pero el tercero de Carlos Palacios, quien ya tiene dos varones.

Captura de la historia de Instagram de Carlos Palacios.

Cabe recordar que el ex Colo Colo va por su segunda temporada en el Xeneize. En la primera disputó 36 goles, anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

El oriundo de Renca se tiene que presentar al inicio de la pretemporada de Boca que está programada para el viernes 2 de enero en Ezeiza, Buenos Aires.

