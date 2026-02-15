Una furiosa reacción protagonizó el delantero argentino Javier Correa tras sufrir una lesión y que lo obligó a ser reemplazado en Colo Colo ante Unión La Calera, en el duelo que cierra la Fecha 3 de la Liga de Primera.

El goleador trasandino debió ser sustituido a los 22′ tras sufrir una dolencia que le impidió seguir en cancha. El técnico Fernando Ortiz decidió mandar a la cancha al juvenil Leandro Hernández, quien también hará cumplir con el minutaje Sub-21.

La decisión del ‘Tano’ desató una furiosa reacción en Correa quien apenas se sentó en la banca de suplentes comenzó a golpear con fuerza los asientos del banquillo. Luego se puso de pie y con fuerza intentó sacar las butacas del lugar.

El argentino tuvo que ser controlado por sus compañeros y cuerpo técnico, quienes lo contuvieron y abrazaron en un momento cargado de frustración para Correa, quien sigue sin convencer a los hinchas de Colo Colo.

Ante Unión La Calera, Colo Colo busca su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera que le permita escalar a los puestos de avanzadas en la tabla de posiciones.

