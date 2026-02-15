Una furiosa reacción protagonizó el delantero argentino Javier Correa tras sufrir una lesión y que lo obligó a ser reemplazado en Colo Colo ante Unión La Calera, en el duelo que cierra la Fecha 3 de la Liga de Primera.
El goleador trasandino debió ser sustituido a los 22′ tras sufrir una dolencia que le impidió seguir en cancha. El técnico Fernando Ortiz decidió mandar a la cancha al juvenil Leandro Hernández, quien también hará cumplir con el minutaje Sub-21.
La decisión del ‘Tano’ desató una furiosa reacción en Correa quien apenas se sentó en la banca de suplentes comenzó a golpear con fuerza los asientos del banquillo. Luego se puso de pie y con fuerza intentó sacar las butacas del lugar.
El argentino tuvo que ser controlado por sus compañeros y cuerpo técnico, quienes lo contuvieron y abrazaron en un momento cargado de frustración para Correa, quien sigue sin convencer a los hinchas de Colo Colo.
Ante Unión La Calera, Colo Colo busca su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera que le permita escalar a los puestos de avanzadas en la tabla de posiciones.
En síntesis…
- Lesión y frustración: Javier Correa fue reemplazado por problemas físicos ante La Calera y reaccionó violentamente golpeando el banquillo e intentando arrancar las butacas.
- Control de daños: El atacante, que fue sustituido por el juvenil Leandro Hernández, tuvo que ser contenido por sus propios compañeros y el cuerpo técnico en la banca.
- Presente cuestionado: El estallido de furia ocurre en un momento crítico para el argentino, quien aún no logra convencer futbolísticamente a la hinchada de Colo Colo.