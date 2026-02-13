Colo Colo debe tomar una importante decisión en el mercado de fichajes: cuál será su último refuerzo. Todo indica que el conjunto de Macul incorporará una figura más y se despedirá del período de transferencias.
Durante las últimas horas, trascendió que Sergi Santos estaba en el radar albo para sus siguientes desafíos, pero se reveló la verdad sobre el caso. No es un objetivo primario para Blanco y Negro.
Si bien su nombre se acercó a la cúpula institucional, DaleAlbo destapó que el delantero de 31 años no es una prioridad. Su arribo al equipo de Fernando Ortiz no está cerca de cerrarse.
“Yo lo descartaría. Que lo estén ofreciendo es distinto a que vaya a llegar (…) podría ser, tal vez, pero lo ve más lejos“, comentó el periodista Edson Figueroa del medio citado.
Luego, el comunicador agregó: “No lo descartaría de lleno, pero la verdad es que fue un ofrecimiento y no una búsqueda. Sus números no son los mejores y no tendría los apoyos”.
No es prioridad en Colo Colo: los números de Sergi Santos
Durante la última temporada, el atacante registró 22 compromisos con la camiseta de FC Cincinnati. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y entregar dos asistencias.
A su vez, en su carrera tiene pasos por Audax Italiano, Philadelphia Union y Houston Dynamo FC. Por el momento, se encuentra libre y entrenando con la planilla del Sifup.
En resumen:
- Ofrecimiento, no búsqueda: El periodista Edson Figueroa detalló que la directiva no salió a buscar al brasileño: “Yo lo descartaría. Que lo estén ofreciendo es distinto a que vaya a llegar”.
- Bajo rendimiento: Sus números en el FC Cincinnati (2 goles en 22 partidos) no terminan de convencer al cuerpo técnico, que busca un impacto inmediato.
- Falta de apoyo: Internamente, el nombre de Santos no cuenta con el respaldo unánime del directorio para utilizar el último cupo disponible.