Colo Colo debe tomar una importante decisión en el mercado de fichajes: cuál será su último refuerzo. Todo indica que el conjunto de Macul incorporará una figura más y se despedirá del período de transferencias.

Durante las últimas horas, trascendió que Sergi Santos estaba en el radar albo para sus siguientes desafíos, pero se reveló la verdad sobre el caso. No es un objetivo primario para Blanco y Negro.

Si bien su nombre se acercó a la cúpula institucional, DaleAlbo destapó que el delantero de 31 años no es una prioridad. Su arribo al equipo de Fernando Ortiz no está cerca de cerrarse.

“Yo lo descartaría. Que lo estén ofreciendo es distinto a que vaya a llegar (…) podría ser, tal vez, pero lo ve más lejos“, comentó el periodista Edson Figueroa del medio citado.

Luego, el comunicador agregó: “No lo descartaría de lleno, pero la verdad es que fue un ofrecimiento y no una búsqueda. Sus números no son los mejores y no tendría los apoyos”.

Sergi Santos no es prioridad en Colo Colo. (Foto: Getty Images)

No es prioridad en Colo Colo: los números de Sergi Santos

Durante la última temporada, el atacante registró 22 compromisos con la camiseta de FC Cincinnati. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y entregar dos asistencias.

A su vez, en su carrera tiene pasos por Audax Italiano, Philadelphia Union y Houston Dynamo FC. Por el momento, se encuentra libre y entrenando con la planilla del Sifup.

En resumen: