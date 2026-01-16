El mercado de fichajes del fútbol chileno suele traer de regreso a nombres que en su momento generaron ilusión en los grandes y que, por distintos motivos, terminaron desarrollando su carrera fuera del país.

En ese escenario, varios futbolistas que dejaron una buena impresión en la Primera División han optado por volver a Chile tras experiencias en el extranjero que no siempre cumplieron las expectativas iniciales.

Uno de esos casos es el de un delantero que supo brillar en Audax Italiano, que fue vinculado tanto a Colo Colo como a Universidad de Chile y que hoy busca relanzar su carrera tras finalizar su ciclo en Estados Unidos.

Sergi Santos vuelve a Chile tras su paso por la MLS

Se trata de Sergi Santos, atacante que en su momento sonó con fuerza en el Cacique como posible reemplazante de Gabriel Costa y también en la U, donde fue considerado como alternativa para suplir la salida del venezolano Yeferson Soteldo.

Sin embargo, luego de romperla con la camiseta de los Itálicos, el nacido en Belo Horizonte dio el salto al fútbol estadounidense, donde defendió los colores de Philadelphia Union, FC Cincinnati y Houston Dynamo. Sin embargo, su última etapa en la MLS no terminó como esperaba y decidió no renovar su contrato.

Sergi Santos disputó 82 partidos con el conjunto de La Florida: anotó 23 goles y aportó con 9 asistencias | FOTO: Photosport

Ante este escenario, y según informó AS Chile, Santos tomó la decisión de volver al país y actualmente se encuentra entrenando con el equipo del SIFUP, a la espera de una oferta que le permita continuar su carrera profesional y volver a mostrarse en el balompié nacional.

