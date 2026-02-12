Universidad Católica en dos fechas suma cuatro puntos en la Liga de Primera 2026: igualó ante Deportes La Serena y luego consiguió un triunfo en el Claro Arena frente a Deportes Concepción, resultados que la mantienen bien aspectada en el inicio del torneo.

Sin embargo, más allá de este arranque, al interior de los Cruzados existe la convicción de que el equipo que dirige el argentino Daniel Garnero aún necesita mayor contundencia en ofensiva.

En ese contexto, la dirigencia de la UC comenzó a analizar el mercado en búsqueda de alternativas que puedan aportar experiencia y gol sin comprometer grandes recursos económicos. Y ahí aparece una opción que en las últimas horas comenzó a tomar fuerza.

Sergi Santos, el delantero brasileño que interesa a Universidad Católica

Según informó el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de X (ex Twitter), hay un nombre con pasado exitoso en el fútbol chileno —más específicamente en Audax Italiano— que es mirado de reojo por la precordillera. ¿De quién se trata? Del brasileño Sergi Santos.

“La UC ha mostrado interés en la situación actual de Sergi Santos en las últimas horas. Los Cruzados buscan una alternativa más en ataque y el ex Cincinnati FC es jugador libre. Terminó su paso por MLS con 154 partidos y 28 goles”, declaró el comunicador.

Sergi Santos celebrando un gol con la camiseta de Cincinnati FC | FOTO: Jeff Dean/Getty Images)

Cabe recordar que tras finalizar su vínculo con Houston Dynamo en la MLS, Santos aterrizó en Chile y se integró al equipo del SIFUP, compuesto exclusivamente por futbolistas que están sin club, a la espera de una oferta para continuar su carrera.

Por ahora no existe una propuesta oficial, pero el interés está sobre la mesa. En San Carlos de Apoquindo evalúan su situación contractual y su presente futbolístico, mientras definen si será el nombre indicado para potenciar un ataque que quiere dar un salto de calidad en este 2026.

En síntesis…

Universidad Católica arrancó con cuatro puntos en la Liga de Primera 2026, pero en la interna saben que el equipo de Daniel Garnero necesita más gol.