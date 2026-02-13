Colo Colo está por cerrar su participación en el mercado de fichajes. A la espera de su último refuerzo, el conjunto de Macul no concretó la vuelta de Diego Rubio. ¿Por qué?

El delantero de 32 decidió firmar por Deportes La Serena, aunque reveló: tuvo la intención de retornar al cuadro albo. No obstante, todo quedó en el deseo y se le cerró la puerta.

Al menos, así lo dejó a entrever en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Luego de su paso por la MLS, ya está en Chile para representar al elenco granate.

“La verdad es que yo quería quedarme en la MLS, pero se dio está oportunidad. Me llamó Pancho (Bozán) y Felipe (Gutiérrez). Yo jugué con él y sé lo apasionado que es por el fútbol”, comentó.

En dicha línea sobre volver a su país de origen, el formado en el Estadio Monumental agregó: “Ya pasó el caos del viaje y reacomodar a la familia, a los niños. Ya estamos más tranquilos“.

Diego Rubio quiso retornar a Colo Colo, pero no lo logró. (Imagen: Photosport)

¿Quién le dijo que NO en Colo Colo?

Fue luego de tal punto que entregó los pormenores de por qué no volvió a la escuadra popular. Cabe destacar que se forjó profesionalmente en los pastos de la Avenida Marathon.

“Como ustedes dicen, ‘soné’ en Colo Colo. Solo fueron rumores. Yo en un momento quise venir, pero no se dio. Es así es el fútbol. Ahora hay tantos jugadores y cada DT tiene su preferencia. No se dio, ya está”, cerró.

En resumen: