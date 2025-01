Claudio Aquino fue una de las buenas figuras de Colo Colo en la igualdad por 2 a 2 ante Deportes Limache. Pese al resultado, el jugador argentino que acaba de sumarse a la tienda alba, mostró un correcto desempeño en su primer partido oficial en la cancha del Estadio Monumental, siendo protagonista en el segundo gol del popular que en ese momento les estaba dando el triunfo.

Fue en el minuto 81′ cuando el exvolante de Vélez Sarsfield remató de media distancia al arco de Matías Bórquez. El meta de Limache dejó rebotar el balón, cuando fue interceptado por Salomón Rodríguez quien terminó marcando el 2 a 1 parcial.

Sin embargo, luego del tanto del exatacante de Godoy Cruz, Abel Romero igualó las acciones a los 84′ tras un balón detenido, aguando la fiesta en el Monumental a los fanáticos del cuadro popular.

Pese al resultado, el nuevo 10 de Colo Colo no se echó a morir y, por el contrario, levantó la cabeza tras el 2 a 2 ante el conjunto “Cervecero”: “Hicimos un partido bueno, por ahí nos costó terminar las jugadas, pero hicimos cosas bien, me sentí bien, los chicos me hacen sentir importante dentro de la cancha“.

En esa línea, el mejor jugador de la Liga Argentina en 2024, agregó: “Tuvimos mucha tenencia, pero en el último tramo nos costó encontrar el último pase hacia delante para los compañeros. Creo que hicimos un buen trabajo, pero siempre hay cosas por corregir”.

Claudio Aquino fue una delas buenas figuras de Colo Colo en el empate frente a Deportes Limache

Finalmente, el mediocampista se mostró consciente del lugar donde está: “Somos Colo Colo, un equipo grande, tenemos que ganar, más estando en casa y era a lo que apuntábamos, pero no se nos pudo dar. Ahora, a descansar un poco y pensar en el lunes que es un partido importante”.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Luego de la igualdad por 2 a 2 ante Deportes Limache por Copa Chile, ahora los albos viajarán hasta Valparaíso para, por el mismo certamen, enfrentar a Santiago Wanderers el día lunes 3 de febrero a contar de las 18:00 horas.