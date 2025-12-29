Colo Colo se mantiene con todo el foco en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ siguen viendo opciones para poder reforzar su plantel, en donde uno de los nombres que ha asomado como gran opción ha sido el atacante Damián Pizarro.

Sobre esta chance, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que se refirió a la posibilidad de la vuelta del joven atacante nacional, en donde dejó su contundente opinión.

“El otro día leí sus estadísticas y tiene muy pocos partidos no solamente en Italia, también en Francia. Él tiene que tomar decisiones de decir, quiero jugar y voy a jugar, pero el club le tiene que decir ‘no puedes estar dos años sin competir profesionalmente’”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ ve a Damiían Pizarro como una buena alternativa para el equipo de Fernando Ortiz, pero muy lejos de ser una solución a la falta de gol de Colo Colo, en donde siente que la ‘ventaja’ que tiene el atacante es que conoce el club.

Pizarro es opción para volver a Colo Colo | Foto: Photosport

“Es una buena alternativa, pero no me la imagino como una solución, se benefician los dos, porque él llegaría a un lugar querido, de donde ha salido y eso le da ventajas, pero no sé si en Colo Colo tendrá el espacio suficiente, está Correa y va ser dificil sacarselo a Salomón”, remarca.

Concluyendo, Borghi es muy claro en destacar en que siente que el paso de Damián Pizarro por Europa no fue para nada provechoso para él y en donde se pregunta si estaba preparado para dar aquel salto al Viejo Continente.

“Él no dio ningún paso en Europa, no ha jugado, tiene que reinventarse, la pregunta era ¿estaba listo para irse?…”, cerró.

