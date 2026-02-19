Colo Colo tomó una importante decisión a horas del cierre del mercado de pases, en donde la directiva del conjunto ‘Popular’ fijó su postura en no sumar un nuevo fichaje para el equipo de Fernando Ortiz para este 2026.

Esta decisión sin duda que se tomó con mucha sorpresa dentro de los hinchas del ‘Cacique’, quienes se ilusionaron con la llegada de otro jugador para sumarse al plantel, pensando en los desafíos que tienen a nivel nacional.

Ante esta situación, el histórico ‘Albo’, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que fue la decisión de Blanco y Negro en no sumar un nuevo fichaje, la que aprobó por completo, ya que siente que en esta parte del mercado, no existía un nombre que pueda ser un real aporte al equipo.

“Si no traes a alguien que te solucione un montón de problemas, es mejor quedarse como estás, tienes pibes que están jugando bien y respondiendo y que lo harán en el ámbito nacional y no internacional, entonces eso va sumando para que los chicos tengan su lugar”, remarca.

Ortiz no sumará un nuevo nombre en Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Borghi no se lamenta por lo que es esta decisión que se tomó en el mercado de Colo Colo, en la que aprueba la postura del club y que los resultados de esta decisión, se podrán ver a final de temporada.

“Salvo que hubieran traído a un jugador que no le hayan podido decir que no, me parece que está bien, pero las cuentas se sacarán a final de año”, cerró.

