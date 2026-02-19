En Colo Colo es todo alegría por lo que ha sido este inicio de temporada, en el que los ‘Albos’ han logrado hilar dos triunfos de forma consecutiva, los que le permiten al equipo de Fernando Ortiz el poder posicionarse en la parte alta de la tabla en el torneo nacional.

Sobre el presente del ‘Cacique’, el volante Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su cuenta de ‘Kick’ y habló de lo que ha sido el rendimiento de los fichajes en Colo Colo en este 2026, en donde partió en sus elogios con el atacante Maximiliano Romero.

“Romero anda muy bien, muy buen delantero, me ha sorprendido mucho, tiene mucha calidad, es un jugador muy rápido y que se mueve mucho”, parte señalando Vidal.

Agregando a esto, el ‘King’ sumó a los elogios al defensor uruguayo, Joaquín Sosa, para quien también tuvo alabanzas por lo que han sido sus últimos partidos en Colo Colo y destacó sus grandes cualidades futbolísticas.

Romero es elogiado por Vidal | Foto: Photosport

“Sosa es joven, es un jugador de 24 años, es un muy buen jugador, técnicamente es muy bueno , tiene buena zurda, a mí me gusta”, declara.

Finalmente, Vidal se refirió a los tres delanteros que tiene hoy en día Colo Colo, en la que señala que la lucha entre Javier Correa y Maximiliano Romero incrementó a un buen nivel con la aparición de Yastin Cuevas.

“Yastin (Cuevas) tiene movimientos muy buenos,lo hace bien igual que el ‘Maxi’ (Romero) y el Javi (Correa), los tres andan muy bien”, cerró.

