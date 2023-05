Claudio Bravo no le cierra la puerta ni a la U, UC y Colo Colo: "Me abro a todos en Chile"

Claudio Bravo está a punto de sellar su vínculo por un año más con el Betis en España, para luego ver si retorna al fútbol chileno. Siempre, Colo Colo y Universidad Católica están atentos a los movimientos del capitán de la Selección sobre el futuro deportivo.

El meta tiene todo avanzado para seguir en Heliópolis con Manuel Pellegrini en la banca, aunque luego puede dar el salto a Chile y pensar qué será de su futuro. Es ahí donde Bravo debe tomar una decisión si retornar a su amado Colo Colo o darle oportunidad a otros equipos como la UC y la U.

En diálogo con la Radio Biobío, Bravo dio luces de cómo pueden ser sus pasos tras la temporada con el Betis y que aventura se vendrá para él en su carrera deportiva ya sea en Chile o Europa.

“(La renovación) la teníamos conversada desde el año pasado cuando firmé mi extensión de contrato. Cumplí un determinado número de encuentros y competir a este nivel es algo que me llena de motivación”, deslizó Bravo.

Claudio Bravo sumaría un año más en el Betis y luego retornaría al fútbol chileno para defender la camiseta de algún club grande (Photosport)

Bravo no deja de lado su cariño y amor por Colo Colo. Sin embargo, como el profesional que siempre ha sido, el ex arquero del Barcelona le abre la puerta también a la UC incluso hasta a la U a contar con sus servicios.

“Siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile no sólo a Colo Colo. Es mi trabajo, es mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”, agregó.

Respecto a su retorno al Cacique, Bravo es cauto y no se inclina sólo por una opción. “Siempre he dicho que no es algo que dependa sólo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté”, sentenció.