Un espectacular y moderno estadio será inaugurado en las próximas semanas para el fútbol chileno. Se trata del Estadio La Montura, ubicado en la comuna de San Miguel en la Región Metropolitana, cuyo proyecto comenzó a gestarse en 2017 y atravesó múltiples dificultades que retrasaron su construcción durante varios años.

Tras varios años de estancamiento y procesos administrativos fallidos, la iniciativa logró encauzarse definitivamente en 2024, cuando el Consejo Municipal aprobó su ejecución. La obra fue impulsada gracias a una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos, lo que permitió reactivar los trabajos y avanzar hacia la etapa final de construcción.

Actualmente, el recinto se encuentra prácticamente terminado, situación que fue destacada por el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien visitó el lugar y mostró los avances del proyecto. La autoridad valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto que tendrá la infraestructura para la comuna.

El estadio La Montura demoró 8 años en construirse.

“Dijimos que no íbamos a dejar ninguna obra tirada, y estamos cumpliendo. El Estadio La Montura de San Miguel avanza a paso firme y pronto podrá ser inaugurado. Con una inversión cercana a los $6 mil millones, este espacio de primera calidad cuenta con dos canchas sintéticas, un anfiteatro, áreas de juegos familiares, un circuito canino y nuevos camarines”, señaló Orrego.

En lo estrictamente deportivo, la cancha principal destaca por su diseño moderno, con una arquitectura similar a la del Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

El recinto contará con butacas individuales y un techo de última generación que protegerá al público del sol, consolidándose como una infraestructura de alto estándar para el desarrollo del deporte y la vida comunitaria en San Miguel.

Así es el estadio La Montura de San Miguel

Así se ve el Estadio La Montura de San Miguel (Foto: @blanco.foto.arq).

Así se ve el Estadio La Montura de San Miguel (Foto: @blanco.foto.arq).

En resumen…