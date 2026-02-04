En Colo Colo tienen todo listo para oficialziar a su sexto refuerzo para esta temporada 2026, tratándose del volante chileno Álvaro Madrid, quien ayer (martes) se realizó la revisión médica para poder firmar por el Cacique.

El futbolista de 30 años sería el elegido para reemplazar a Esteban Pavez que partió a Alianza Lima, descartándose de paso a otro de los candidatos que había sonado con fuerza en los últimos días.

Hablamos del argentino naturalizado chileno Pablo Ruiz, que juega en el Real Salt Lake de la MLS, con quien también tenían conversaciones avanzadas. Pero al parecer, la primera opción siempre fue el capitán de Everton de Viña del Mar.

Tan así, que esta jornada el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia, reveló que nunca hubo principio de acuerdo con el mediocampista que milita en el fútbol estadounidense.

“Con Pablo Ruiz no hubo ni hay principio de acuerdo. Colo Colo preguntó condiciones y quedó en avanzar. Sí se comunicó con el entorno del jugador, a la espera de otros nombres (Madrid)”, dio a conocer en X el rostro de Radio Pauta.

Pablo Ruiz habría sido descartado en Colo Colo. (Foto: Jordan Bank/Getty Images)

Pablo Ruiz de 27 años, debutó en 2017 en San Luis de Quillota y rápidamente se fue a Norteamérica, donde lleva ocho temporadas en el balompié estadounidense, siempre ligado el equipo de Utah.

