Colo Colo pasa por un complicado momento tras el doble fracaso internacional de la temporada 2023. Las responsabilidades apuntan hacia todos los estamentos de la institución, desde la directiva, pasando por DT y hasta los jugadores. En ese aspecto, algunos futbolistas tienen la chance de partir de la institución, como es el caso de Leandro Benegas, quien podría llegar a Coquimbo Unido.

Coke Hevia se refirió a la opción de que futbolista deje el estadio Monumental a menos de un año de su llegada. “Perdón, Colo Colo suelta a Leandro Benegas y creo que no es necesario decir nada más”, comentó en el programa Pauta de Juego.

El periodista recordó que el entrenador del Cacique insistió por la incorporación del centrodelantero. “Estamos hablando de un técnico como Gustavo Quinteros que hinchó dos mercados de pases. ‘Quiero a Benegas, quiero a Benegas’ y Benegas llegó, sí no fue descollante…”

Hevia eso sí reconoce que el rendimiento del ariete no fue de los mejores. “Estuvo acá, fue a Independiente, vino, Quinteros exigió por él y lo borró rápidamente. Es cierto que no fue un tremendo goleador. No ocupa cupo”.

Leandro Benegas es sondeado de Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

De momento, Gustavo Quinteros cuenta con tres centrodelanteros: Damián Pizarro, Darío Lezcano y Leandro Benegas, quienes llegaron como refuerzos visados por el entrenador, pero no han cumplido con sus expectativas a lo largo de la temporada.

Por ahora Benegas no suma acción en la segunda rueda con el Cacique, por lo que podría partir a la Cuarta Región. Sin embargo, el mercado de fichajes cierra el jueves de la próxima semana.