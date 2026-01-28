El día de ayer se dio a conocer la noticia de que Esteban Pavez estaría a detalles de salir de Colo Colo para arribar a Alianza Lima de Perú, conjunto incaico que hoy por hoy es dirigido por Pablo Guede.

Fue precisamente Guede el que habría pedido al capitán de Colo Colo para el conjunto peruano tras el escándalo que sufrió su equipo con una dura denuncia, donde tres jugadores fueron apartados del plantel profesional.

Pavez le diría adiós a Colo Colo. | Foto: Photosport

El que reaccionó a la inminente salida de Pavez del Estadio Monumental fue Coke Hevia, periodista y conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta: “La salida de Pavez es win/win. Todos contentos. Ojalá Colo Colo piense en un canterano para ese lugar”, dijo en su cuenta personal de X.

En caso de confirmarse la salida de Pavez, sería una más del plantel albo que esta temporada ha visto cómo Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Lucas Cepeda, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas dejaron la institución.

Cabe recordar que este miércoles habrá reunión de directorio en Blanco y Negro donde debería quedar sellada la salida de Esteban Pavez, como así también la incorporación de Lautaro Pastrán al plantel profesional de los albos.

