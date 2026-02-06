El volante nacional, Esteban Pavez tuvo hace unos días su debut con la camiseta de Alianza Lima de Perú, su nuevo club tras lo que fue su bullada salida de Colo Colo en este mercado.

El ex capitán del ‘Cacique’ fue titular en lo que fue la derrota de su equipo en el partido de ida por la fase 1 de la Copa Libertadores, en donde Alianza Lima cayó por 1-0 ante el 2 de Mayo en tierras paraguayas.

Dentro de lo que fue este compromiso, el ex Colo Colo sufrió una dura situación durante este partido, en la que sufrió un duro golpe en una de sus rodillas, el que lo hizo salir reemplazado dentro del campo de juego.

Pavez salió con mucho dolor del terreno de juego tras ese golpe y en zona mixta comentó lo que fue su situación: “Estoy caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince pero mañana me haré los exámenes“.

Se confirma la lesión de Pavez

En las últimas horas, desde Perú entregaron la noticia definitiva sobre lo que fue la lesión que sufrió Esteban Pavez, la que no fue muy positiva y le significa su primer duro golpe en su nuevo club.

El ex volante de Colo Colo se sometió a estudios tras su duro golpe y estos derivaron en un esguince de primer grado en su rodilla, la que tendrá a Pavez entre dos y tres semanas fuera de las canchas.

Esta información fue confirmada por el periodista, Gerson Cuba en su cuenta de ‘X’, en la que señaló: “Esteban Pavez presenta un esguince de primer grado. Su periodo de recuperación para volver con Alianza Lima sería aproximadamente dos a tres semanas”.

De esta forma, Esteban Pavez buscará tener una pronta recuperación tras lo que es esta lesión y volver a ser una opción en Alianza Lima para lo que es este inicio de temporada.