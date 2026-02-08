Nicolás Suárez comienza una nueva etapa lejos del Estadio Monumental. Pese a realizar la pretemporada con Colo Colo, el defensor de 20 años no logró convencer a Fernando Ortiz y terminó saliendo del club en condición de préstamo rumbo a Deportes Copiapó, elenco que competirá esta temporada en el Ascenso.

El zaguero, que alcanzó a disputar dos partidos con el primer equipo albo en la última campaña, asumió la decisión con madurez y convicción, lamentando además lo que fue la sorpresiva salida del capitán albo, Esteban Pavez.

En primer instancia, el formado en Macul comenzó diciendo: “Me lo tomo con mucha responsabilidad, porque siento que es una oportunidad para crecer en el profesionalismo y pulirme aún más como jugador”, señaló en conversación con AS.

Nicolás Suárez partió de Colo Colo tras no ser considerado por Ortiz (Foto: Photosport)

En esa línea, Suárez fue enfático al marcar sus metas para el 2026: “Sumar la mayor cantidad de minutos y en base a eso consolidarme con un lugar en Copiapó”, explicó, agregando que a nivel colectivo el gran objetivo es claro: “El equipo está preparado y con muchas ganas de conseguir el ascenso”.

La salida de Colo Colo no fue sencilla desde lo emocional. El defensor llegó al club cuando tenía apenas 11 años y se formó íntegramente en Macul: “Sí, me costó, ya que fue el club que me vio crecer y me dio mis primeras herramientas para formarme como jugador”, reconoció, aunque aseguró sentirse ilusionado con este nuevo desafío.

El vital apoyo de Esteban Pavez a Nicolás Suárez

Consultado sobre si sentía que merecía una oportunidad más en Colo Colo, Suárez fue sincero y apuntó a un aspecto clave en la formación. “En cuanto a minutos de juego, sí, ya que el jugador crece y se forma mediante la cantidad de minutos”, sostuvo, sin polémicas pero con convicción.

Suárez fue una de las tantas salidas sorpresivas en Macul. Eso sí, sin dudas, la más sorpresiva de todas fue la del capitán Esteban Pavez, quien partió a Alianza Lima de Perú con sentimientos más que encontrados.

Finalmente, el defensor recordó con gratitud a quienes lo marcaron durante su paso por el club albo. En especial, fue precisamente al ‘Huesi’ a quien destacó: “Desde el día 1 siempre fue un siete conmigo, preocupado de mi crecimiento personal. Su forma de entrenar nos contagiaba a todos”, cerró Suárez, dejando en claro que su etapa en Colo Colo terminó, pero con aprendizajes que buscará capitalizar en Copiapó.

DATOS CLAVE

Nicolás Suárez, de 20 años, parte a préstamo desde Colo Colo hacia Deportes Copiapó.

El defensa central solo disputó dos partidos con el primer equipo albo antes de su salida.