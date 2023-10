Jorge “Coke” Hevia se refiere a las repercusiones tras la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna. El periodista asegura que la temporada para los Albos ha sido un fracaso, además visualiza un desgaste en la relación del entrenador con el club.

“Uno termina quedándose con lo que pasa después, uno ve desgastada la relación entre Quinteros y Colo Colo, yo no creo que siga. Uno ve que Quinteros se enoja con un reportero porque le remarca lo de los refuerzos y le dice que se informe mejor. Los refuerzos de Colo Colo han sido un desastre y no hay nada que informarse”, dice el periodista en el programa Pauta de Juego.

El comentarista deportivo entrega su opinión sobre el tema refuerzos. “(Darío) Lezcano se avisó que venía lesionado, (Pablo) Parra se avisó que venía lesionado, el colombiano (Fabián Castillo) no te funcionó porque no está, lo de los (Matías) De los Santos ahí hay un infortunio, lo de Ramiro González está archisabido, que dejó de jugar cuando cumplió los minutos para la renovación automática, (Erick) Wiemberg que levantó, se está ganando que le renueven”.

Además, el profesional de las comunicaciones analiza la temporada del Cacique. “Colo Colo hoy fuera del torneo, fuera de la Libertadores en un grupo accesible, fuera de la Sudamericana con el colista del Brasileirao y la final de la Copa Chile (donde jugará la final ante Magallanes en Iquique)”.

Hevia califica como un desastre la campaña de Colo Colo

Jorge Hevia Cristino ve al cuadro Albo muy comprometido en sus chances de ingresar directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. “De no mediar algo extraño, Colo Colo saldría tercero máximo en el torneo, cuando digo extraño no es nada, sino que por un tema de rendimiento”.

Gustavo Quinteros está lejos del bicampeonato en Colo Colo (Foto: Photosport)

El periodista le pone calificativos a la campaña. “La temporada de Colo Colo es un fracaso aunque gane la Copa Chile porque eso también te lleva a la fase previa, no iría directo a la fase de grupos Copa Libertadores. Un desastre la campaña este año”.

Por último se refiere al futuro del estratega. “Alguno me dirá ‘oye y U con la Católica’, no, si están peor. Muy mala campaña y Colo Colo no te da tiempo ¿Qué va a pasar con Quinteros? No puede seguir”.

¿Cómo va Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023?

Los Albos llegan al receso por Eliminatorias y Juegos Panamericanos en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones con 42 puntos. El equipo de Gustavo Quinteros está a siete unidades del segundo, Huachipato y a 10 puntos del líder, Cobresal.

El Cacique tiene un partido pendiente con Magallanes de visita, donde podría acortar la distancia a cuatro puntos del segundo, faltando cuatro jornadas por jugar.