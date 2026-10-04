Arturo Vidal se derrite por esta nueva promesa de Colo Colo: “Es muy buen jugador”

El histórico mediocampista destacó lo hecho por Gedeón Díaz en el duelo de ida contra Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

Colo Colo tiene una cantera rica en nombres y eso bien lo sabe Arturo Vidal. El volante se rindió ante una de las nuevas promesas de la institución: tiene tan solo 18 años y comienza a brillar en Macul.

¿De quién se trata? A través de su canal de Kick, el mediocampista analizó el triunfo 1-0 ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile y destacó lo realizado por Gedeón Diaz.

Para el histórico seleccionado chileno, el habilidoso juvenil tiene las condiciones para impactar en la escuadra alba. Llama la atención por utilizar sus dos piernas pese a su inexperiencia en el profesionalismo.

“Es muy bueno. Gedeón muy bien. Lo bueno que tiene es que puede jugar por los dos lados, le pega bien de derecha y de izquierda y más encima es encarador“, indicó.

Sobre la misma línea, el capitán de Colo Colo agregó: “Es muy bueno. Es muy buen jugador. Es un jugador que igual lleva poco tiempo con nosotros, pero se ha ido ganando su espacio“.

Gedeón Díaz cautiva a Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal aplaude a Gedeón Díaz en Colo Colo

Finalmente, el oriundo de San Joaquín ahondó en su reflexión y le entregó un golpe de confianza a su nuevo regalón. Puede ser clave en la revancha por cuartos de final de Copa Chile contra Deportes Puerto Montt.

“Cuando le ha tocado entrar, el otro día como titular lo hizo bien y ahora cuando entró también. Así que felicitaciones. Muy bien”, cerró.