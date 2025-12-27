Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan dejar atrás lo que fue un 2025 para el olvido y buscarán partir el próximo año de la mejor manera.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz ya se planifican con todo para lo que será su inicio de año, en la que tienen como único y gran objetivo lo que serán las competencias nacionales.

Dentro de lo que será su pretemporada, que iniciará en los primeros días de enero, Colo Colo dirá presente en lo que será el torneo de verano ‘Serie Río de la Plata’, en donde los ‘Albos’ tendrían confirmados a sus tres rivales para esta competición.

Los tres rivales de Colo Colo

Si bien el calendario oficial de esta competencia aún no se da a conocer, desde Bolavip Chile conocimos lo que sería el fixture de Colo Colo para esta serie, en la que tendrá tres rivales importantes.

Colo Colo debutaría ante Olimpia | Foto: Photosporpt

El primer duelo del ‘Cacique’ estaría pactado para el jueves 15 de enero, en la que Colo Colo se verá las caras ante Olimpia de Paraguay, en horario y estadio por confirmar.

Su segundo encuentro en tierras uruguayas sería ante Alianza Lima de Perú, duelo que se programaría para el domingo 18 de enero, en horario y estadio que aún no se confirma.

Finalmente, el último duelo de Colo Colo dentro de este torneo sería ante Peñarol de Uruguay, compromiso que se disputaría el miércoles 21 de enero y al igual que los anteriores duelos, este no tiene horario y estadio confirmado.

Se espera que en lo próximos días, la organización de este torneo pueda oficializar las fechas y horarios de estos compromisos, en la que Colo Colo dirá presente y espera tener un buen desempeño para preparar su 2026.

