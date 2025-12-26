Colo Colo tomó una importante determinación en el mercado de fichajes para 2026. El conjunto de Macul definió la salida de un jugador para la próxima campaña: emigrará a un club recientemente ascendido.

¿De quién se trata? Aún no suma minutos en el plantel profesional de manera oficial, ya que solo tuvo participación en un encuentro amistoso. Ese es el caso de Javier Rojas.

Según detalló Sabes Deportes, el lateral izquierdo de 20 años arribará a Deportes Concepción. Al no tener espacio en los albos, intentará consolidarse en el elenco de la Región del Biobío.

“Javier Rojas será refuerzo de Deportes Concepción. El lateral izquierdo nació el 26 de agosto de 2005, por ende tiene 20 años”, comenzó señalando el medio indicado.

En dicha línea, agregó: “Registra participación con el primer equipo de Colo Colo, aunque en un partido amistoso. El 26 de julio, jugó los 90′ en el amistoso de los albos ante Real Valladolid”.

Javier Rojas será nuevo refuerzo de Deportes Concepción desde Colo Colo. (Imagen: Instagram)

Colo Colo tiene una nueva partida

Cabe consignar que a la fecha, la escuadra alba ya se despidió de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Ethan Espinoza.

¿Incorporaciones? De manera oficial, tan solo Matías Fernández Cordero. El lateral derecho dejó Independiente del Valle y fue presentado ante los medios en el Estadio Monumental.

En resumen:

Javier Rojas es un lateral que, a pesar de su corta edad, ya tuvo el roce de enfrentar a figuras internacionales. Aunque no registra minutos en partidos oficiales por los puntos, su carta de presentación incluye un hito relevante: