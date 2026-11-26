En el Cacique dieron a conocer que se mantendrán los precios de los abonos hasta diciembre, aunque no asegura los partidos de Copa Libertadores.

Este jueves 26 de noviembre Colo Colo comienza la venta de abonos para la próxima temporada, donde el Cacique volverá al plano internacional en la Copa Libertadores.

Y la buena noticia para los hinchas albos es que no habrá aumento en precios, pues desde Blanco y Negro decidieron congelar los valores de este 2026.

Además, para los abonados vigentes que quieran renovar, no se les cobrará el costo por servicio de la ticketera, hasta el 31 de diciembre.

Los precios de los abonos van desde los 201 mil para adulto en galería y de $100.500 para niños. Mientras que el más caro es el sector Rapa Nui, que supera el millón de pesos.

Los abonos incluyen los partidos de local por la Liga de Primera 2027, la Copa de la Liga y Copa Chile, asegurando al menos 21 partidos en el año.

Lo que está en duda es lo que ocurrirá en los partidos en casa por la Copa Libertadores, pues eventualmente los abonados podrían acceder a la preventa.

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Pero Colo Colo tiene un castigo de tres partidos de local sin público en el certamen continental, por los incidentes ocurridos ante Fortaleza en abril de 2025 en Macul.

𝘈𝘉𝘖𝘕𝘖𝘚 2027: ¡𝘗𝘙𝘌𝘔𝘐𝘈𝘔𝘖𝘚 𝘛𝘜 𝘍𝘐𝘋𝘌𝘓𝘐𝘋𝘈𝘋! 🤟🏻⚪⚫ 𝗧𝘂 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗮. ¡𝗟𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼𝘀 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻! Si eres abonado vigente y renuevas tu abono para 2027, no pagarás costo de servicio hasta el 31 de diciembre. 𝘉𝘌𝘕𝘌𝘍𝘐𝘊𝘐𝘖𝘚 𝘋𝘌 𝘚𝘌𝘙 𝘈𝘉𝘖𝘕𝘈𝘋𝘖 2027 🏟️ 𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹: tu abono contempla todos los partidos que disputemos como local en: • Campeonato Nacional. • Fase de grupos de Copa Chile. • Fase de grupos de la Copa de la Liga. 🎟️ 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮: los abonados 2027 tendrán acceso a preventas exclusivas para: • Las fases posteriores de Copa Chile y Copa de la Liga. • Eventuales partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores. 🛍️ 𝗗𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼𝘀: podrás acceder a múltiples descuentos en: • Tienda Oficial de Colo-Colo. • Museo de Colo-Colo. • Tour Monumental. ¡𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡, 𝗔𝗟𝗕𝗢𝗦 𝗬 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗦! 💳 Desde el 26 de noviembre hasta el 27 de diciembre, compra tu abono con tarjeta de crédito TENPO y paga en 3, 6 o 10 cuotas sin interés. ¡Acompáñanos una temporada más y sigamos alentando juntos al Eterno Campeón! 🤟🏻 — Colo-Colo (@ColoColo) November 26, 2026

Otros de los beneficios para los abonados son 15% de descuento en la tienda oficial, 15% en el museo y tour al Monumental, 25% en matrícula de la Escuela Oficial de Colo Colo en el Estadio Monumental, entre otros.