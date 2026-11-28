En el Cacique hubo movimientos en las útlimas horas, donde la dirigencia le comunicó una importante noticia al King en el hotel de concentración.

En Colo Colo están tomando decisiones respecto a la conformación del plantel para la próxima temporada y en las últimas horas se han intensificado las conversaciones.

Es más, el Cacique estaría a detalles de confirmar la continuidad del goleador Maximiliano Romero, pues tendrían un principio de acuerdo con Argentinos Juniors por el 50% de su pase.

La situación del Tigre era la prioridad en estos momentos para Blanco y Negro, pues tenían hasta el martes 1 de diciembre para darle una respuesta al club de La Paternal.

En paralelo, la dirigencia alba se puso a trabajar en la situación de Arturo Vidal, quien termina contrato a fines del próximo mes y hasta el momento no había existido ningún acercamiento entre las partes.

Esto incluso habría provocado el malestar del capitán y máximo referente del equipo, que pese a considerarlo un desaire, seguía dispuesto a esperar una propuesta de ByN.

En Colo Colo hay novedades con Arturo Vidal

Y la espera terminó, porque el viernes por la noche habría ocurrido el primer acercamiento, donde la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón se reunió con el King.

Publicidad

Según información del periodista Rodrigo López de DSports, la reunión se llevó a cabo en el hotel de concentración de Colo Colo, en la previa del partido de este sábado contra Deportes La Serena.

“Hoy (ayer) en el hotel de concentración de Colo Colo se dio el primer encuentro entre la gerencia deportiva y Arturo Vidal”, informó el reportero.

Además, adelantó que las tres partes involucradas, considerando la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y el jugador, están de acuerdo en extender el vínculo por un año más, hasta 2027.

Publicidad

En Colo Colo se acercan con Arturo Vidal para arreglar su continuidad. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Ahora quedará definir las cifras, pues hasta el momento no hay certeza sobre cómo quedará conformado el salario del bicampeón de América, en la que podría ser la temporada del retiro.