El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo fue categórico tras conocerse los precios de abonos para la temporada 2027.

Hay tensión en el Estadio Monumental entre el Club Social y Deportivo Colo Colo y la concesionaria Blanco y Negro, a raíz de un conflicto que habría ocurrido el pasado viernes en la final de la Liga Femenina y ahora se suma los precios de los abonos para la temporada 2027.

En la corporación quedaron molestos por no ser incluidos en los festejos en el Estadio Santa Laura tras el pentacampeonato de los albas, pese a que tienen dos directores en el directorio de ByN.

Pero la gota rebalsó el vaso ocurrió este jueves, al momento que la sociedad anónima realizó el lanzamiento de la venta de abonos para el próximo año, donde se bien mantuvieron los precios del 2026, no incluyeron un descuento que beneficiaba a los socios del CSD Colo Colo.

Ante aquello, salió en defensa de los intereses de la corporación su presidente, Edmundo Valladares, quien realizó un llamado a reconsiderar aquello.

“Consideramos lamentable la propuesta de abonos 2027 presentada por la administración de Blanco y Negro, la cual deja fuera los socios y socias del Club Social y Deportivo Colo Colo, eliminando el beneficio que se había podido llevar a cabo en años anteriores, de preferencia, de un descuento que aliviaba el bolsillo de miles de colocolinos y colocolinas”, comenzó diciendo.

“Esperamos que podamos retomar un pronto diálogo para poder trabajar en torno a políticas de precios y beneficios para los socios, hinchas y el pueblo colocolino en general”, agregó.

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“Consideramos fundamental caminar de la mano con nuestra gente, con nuestro pueblo colocolino. Estaremos siempre para defender la posición de los socios, socias, hinchas. Esperemos que Blanco y Negro pueda modificar esta propuesta y puedan ser reincorporados la preventa y el descuento a los socios y socias de Colo Colo”, insistió Valladares.

Edmundo Valladares sale al cruce de ByN. (Foto: Captura)

La dura advertencia del CSD Colo Colo a Blanco y Negro

Pero no quedó ahí, pues Valladares advirtió que la sociedad anónima que preside Aníbal Mosa estaría infligiendo el contrato de concesión, al eliminar el beneficio para los socios del CSD.

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“No hacerlo iría incluso en contra del contrato de concesión, que habla de incrementar la adhesión al Club Social y Deportivo Colo Colo”, finalizó.