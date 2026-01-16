Colo Colo tiene que resolver una importante materia de discusión en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? El nombre de Damián Pizarro sigue vinculado al elenco de Macul.

Sin embargo, tras la cordillera trascendió que el delantero chileno también está en la órbita de Racing Club. Según se informó, el conjunto bonaerense lo tiene en la mira ante el confuso panorama en su futuro.

No obstante, Jorge “Coke” Hevia contragolpeó con otra información. A través de su cuenta de X, contó la firme sobre el presunto deseo del cuadro argentino de contar con el futbolista de 20 años.

“Los cronistas de Racing, los cercanos al club, el entorno de (Gustavo) Costas, NADIE sabe nada de Damián Pizarro“, comenzó señalando el periodista mencionado.

Luego, agregó: “Estos son los pagados al otro lado de la cordillera que levantan por favores y que además allá nadie los conoce. No digo que no pueda llegar, uno nunca sabe, pero el interés hoy es falso“.

El futuro de Damián Pizarro se mantiene en incertidumbre. ¿Jugará en Colo Colo? (Foto: Getty Images)

¿Volverá a Colo Colo? El 2025 de Damián Pizarro

Durante la presente temporada (25-26), el jugador en cuestión disputó una totalidad de dos encuentros con Le Havre de Francia. En tales compromisos, no anotó goles ni registró asistencias.

Cabe consignar que, por el momento, Damián Pizarro pertenece a los registros de Udinese de Italia. En dicha escuadra tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029.

En resumen: