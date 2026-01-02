Colo Colo trabaja día y noche en la conformación del plantel para la temporada 2026, donde uno de los principales candidatos para salir del Estadio Monumental es Salomón Rodríguez, delantero uruguayo quien tuvo una temporada para el olvido.

De momento, no ha habido ningún ofrecimiento formal por el jugador y el Cacique no ha logrado encontrarle club, razón que lo tendría de vuelta en la pretemporada que comienza la próxima semana en Pirque.

Eso sí, desde ‘De Puntete’, el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado aseguró que, en caso de irse, Blanco y Negro ya tendría definido quien será su reemplazante: “Lo que sí podemos decir es que hay una propuesta concreta por parte de Udinese por mandarlo a préstamo”, dijo sobre Damián Pizarro.

Damián Pizarro sería el reemplazante de Salomón Rodríguez en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día apunta que “Ahora tiene que ser aprobado por el directorio y eso todavía no ocurre, pero es lo más probable”.

En el cierre, se la juega con las chances que tiene Damián Pizarro de volver al Estadio Monumental pese a que ya varios trascendidos lo dan por descartado: “Yo creo que el 9, el reemplazante si se va Salomón Rodríguez, apunta a Damián Pizarro”, remató.

Ahora, solo queda esperar a ver si se le encuentra un equipo a Salomón Rodríguez y si Colo Colo finalmente decide moverse por Damián Pizarro, delantero perteneciente al Udinese de Italia que no tiene ningún tipo de presencia en el Le Havre de Francia.

En síntesis

Salomón Rodríguez es el principal candidato para salir de Colo Colo tras su bajo rendimiento.

El club Udinese presentó una propuesta concreta para enviar a préstamo a Damián Pizarro.