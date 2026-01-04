Colo Colo puede perder a una de sus máximas figuras en este mercado de fichajes. ¿La razón? Jorge Almirón va con todo por su incorporación: lo conoce de cerca desde su paso por Macul.

Según reportó el periodista Christopher Brandt a través de X, el DT pidió el arribo de un mediocampista albo a Rosario Central. Las negociaciones marchan viento en popa y pronto puede haber novedades.

Ese es el caso de Vicente Pizarro. El seleccionado chileno puede cambiar de rumbo en este libro de pases y vivir su primera experiencia en el extranjero a sus 23 años. Lo esperan tras la cordillera.

“Rosario Central avanza en la contratación de Vicente Pizarro. Las conversaciones están encaminadas y se espera que en los próximos días se pueda cerrar su llegada”, señaló el comunicador.

A su vez, según destacó la fuente mencionada, la eventual partida se analizará a la brevedad en el Estadio Monumental. “El miércoles está citada reunión de directorio en ByN“, cerró el reporte.

Vicente Pizarro puede dejar Colo Colo: negocia con Rosario Central. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Se va de Colo Colo? El 2025 de Vicente Pizarro

Durante la última temporada, el emblema de los albos disputó una totalidad de 40 encuentros. En ellos, el jugador en cuestión logró anotar siete goles y aportar con seis asistencias.

Cabe consignar que Vicente Pizarro tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines de 2027. Por ende, su eventual reencuentro con Jorge Almirón debe ser visado en Macul.

