Colo Colo entrena en el Estadio Monumental pensando en el último compromiso de la Liga de Primera 2025, donde este domingo enfrentarán a Audax Italiano con la misión de lograr los tres puntos.

El Cacique ya no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana y necesita un verdadero milagro para instalarse en el certamen internacional: que Cobresal pierda en Chillán ante un Ñublense que no se juega absolutamente nada.

Más allá de la delicada situación deportiva y que el fracaso del centenario está apunto de consumarse, Fernando Ortiz recibió una buena noticia de cara al trascendental compromiso ante los itálicos.

Según reporta El Mercurio, Vicente Pizarro estaría entrenando de manera normal y no estaría en duda su presencia para el compromiso del domingo, toda vez que salió con evidentes molestias en la cara tras la caída alba ante Cobresal en el norte.

Así las cosas, Fernando Ortiz tiene a disposición al plantel casi en su totalidad y habrá que ver si se la juega por la inclusión de Arturo Vidal desde el arranque o si opta por repetir el mediocampo con Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

