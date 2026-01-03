Según información del periodista de TNT Sports, Gonzalo Fouilloux, Rosario Central tendría interés en fichar a una de las figuras de Colo Colo en la temporada 2025. El jugador también estaría en el radar de otro equipo argentino, pero no existe oferta formal.

Vicente Pizarro podría estar viviendo sus últimos días como jugador del cacique, debido a que Rosario Central habría presentado interés en ficharlo para la temporada 2026. Jorge Almirón, ex director técnico del cacique sería quien lo tendría en la mira, debido a que ya conoce las capacidades del “Vicho”.

El volante chileno podría dar el gran salto hacia el extranjero en esta temporada, debido a que fuera de ser pretendido por Rosario Central, también se encuentra en la mira de Independiente de Avellaneda. ¿La similitud entre estos dos?, que ambos son dirigidos por ex técnicos albos, por parte del rojo un viejo conocido con quien fue campeón, Gustavo Quinteros.

El hijo del campeón de la Copa Libertadores y actual ministro del deporte, Jaime Pizarro, tuvo una temporada de ensueño en lo personal, porque para el equipo fue uno de los peores años en su historia. ¿La principal razón?, por el centenario para el olvido que vivió el cacique.

Actualmente Vicente Pizarro tiene un precio de $3,5 millones de dólares según información de Transfermarkt, y se encuentra con contrato en el cacique hasta fines de 2027, por lo que Blanco y Negro deberá esperar una buena oferta para dejar salir al joven volante.

Vicente Pizarro puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo

A sus 23 años el “Vicho” ya es multicampeón con los albos, en donde ha logrado levantar dos veces el Campeonato nacional, dos veces la Copa Chile y en dos ocasiones la Supercopa de Chile.

¿Cómo le fue a Pizarro en 2025?

Siendo uno de los puntos fuertes de Colo Colo en su centenario, el volante logró disputar 40 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores. Partidos en los que logró anotar en 7 ocasiones y entregar 6 asistencias en la presente temporada.

En síntesis