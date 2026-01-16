Este viernes Colo Colo presentó a su cuarto refuerzo en este mercado de fichajes, tratándose del delantero argentino Maximiliano Romero, que llegó a préstamo al Cacique desde Argentinos Juniors.

El futbolista de 27 años se suma a las incorporaciones anteriores del cuadro popular: el lateral derecho Matías Fernández Cordero y los defensas uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

En la instancia estuvo presente el gerente deportivo Daniel Morón y el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa. Este último fue consultado respecto a si el plantel se va a cerrar con cuatro refuerzos o esperan alguno más, donde aclaró lo siguiente:

“Nosotros cuando partimos la temporada de fichajes, nosotros nos pusimos como meta con el cuerpo técnico y los directores y con Daniel Morón, nuestro gerente deportivo, que íbamos a llenar cuatro plazas. Cuatro plazas eran: el lateral derecho, era el central zurdo, era el central derecho si se iba Alan Saldivia y era el 9″.

“Hoy día, con esos cuatro puestos cubiertos, nosotros le vamos a entregar estos antecedentes y esta situación al cuerpo técnico, para que los evalúe, empiecen a entrenar, empiecen a conversar, empiecen a ver un poco el rodaje”, agregó Mosa

En la misma línea, el timonel albo dejó abierta la posibilidad de poder incorporar a algún fichaje más de aquí al cierre del libro de pases a fines de febrero, adelantando que podría ser un arquero.

“Y después nos juntaremos nosotros, tanto Daniel como Fernando Ortiz con los directores, para escuchar si es que el técnico tiene alguna aprensión en alguna parte de la cancha. Ustedes saben que se ha escuchado lo del portero por ahí dando vuelta, pero nosotros estamos abiertos a escuchar a nuestro técnico”, completó el empresario puertomontino.

Daniel Morón, Maxi Romero y Aníbal Mosa en la presentación del delantero argentino. (Foto: @ColoColo)

