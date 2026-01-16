Este viernes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer las fechas y horarios de las primeras siete fechas de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo empezará de visita ante Deportes Limache.

El Cacique debutará en el torneo literalmente a fin de mes, ya que el partido con los Tomateros está agendado para el sábado 31 de enero a las 18:00 horas en Valparaíso.

Así tal cual, Limache recibirá a los albos en el Estadio Elías Figueroa, a diferencia del 2025 donde hizo de local en el Lucio Fariña de Quillota.

Mientras que el primer partido en casa para el cuadro popular será el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas contra Everton de Viña del Mar, en el Estadio Monumental.

En total, en las primeras fechas, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán cuatro partidos de local y tres en calidad de visita.

Colo Colo arranca de visita ante Deportes Limache en la Serie Río de La Plata. (Foto: Javier Torres/Photosport)

El fixture de Colo Colo entre la fecha 1 y 7 de la Liga de Primera 2026

Fecha 1: Limache vs. Colo Colo – 31 de enero – 12:00 hrs. – Elías Figueroa de Valparaíso

Fecha 2: Colo Colo vs. Everton – 7 de febrero – 20:30 hrs. – Estadio Monumental

Fecha 3: Colo Colo vs. La Calera – 15 de febrero – 20:30 hrs. – Estadio Monumental

Fecha 4: O’Higgins vs. Colo Colo – 21 de febrero – 18:00 hrs. – El Teniente de Rancagua

Fecha 5: Colo Colo vs. U. de Chile – 1 de marzo – 18:00 hrs. – Estadio Monumental

Fecha 6: Audax Italiano vs. Colo Colo – 7 de marzo – 18:00 hrs. – Bicentenario de La Florida

Fecha 7: Colo Colo vs. Huachipato – 16 de marzo – 20:30 hrs. – Estadio Monumental

En síntesis