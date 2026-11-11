Colo Colo tomaría esta importante decisión con Leandro Hernández tras su accidente

En Colo Colo hoy todo es alegría tras la obtención de un nuevo título dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ lograron bajar su anhelada estrella 35, con la que le han maravillado a todos sus hinchas.

A pesar de que en el ‘Cacique’ disfrutan de lo que es este título, han tenido una pequeña mancha negra y todo esto por lo que fue el accidente del joven Leandro Hernández en la madrugada del pasado domingo.

El joven crack del ‘Popular’ protagonizó un accidente de tránsito, en la que pasó un semáforo en rojo y luego de esto, se le realizó un control policial en la que se confirmó que conducía bajo la influencia del alcogol con 1.2 gramos en sangre.

Tras esto, el jugador de Colo Colo sufrió con los castigos de su retención de licencia de conducir, arraigo nacional y deberá cancelar 15 millones de pesos a la víctima por daños ocasionados.

Colo Colo tomaría una decisión con Hernández | Foto: Photosport

En Colo Colo toman una decisión con Hernández

Tras lo que fue este accidente, en Colo Colo tomarían una importante decisión con Leandro Hernández para lo que resta de esta temporada y la que causará un gran impacto en el jugador.

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Según informó el periodista Rodrigo López en ‘D Sports’, desde el ‘Cacique’ tendrían en mente la decisión de que Hernández no juegue en lo que resta de temporada en Colo Colo.

Este sería un castigo para el jugador del ‘Cacique’ tras lo que fue este accidente que protagonizó y que no cayó para nada de bien en la interna de Colo Colo previo a un duelo clave.

De esta manera, Hernández podría anticipar el término de su temporada 2026 con Colo Colo tras lo que fue esta situación en la que fue protagonista.

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