El mediocampista no ha extendido su contrato, lo que lo tiene alejado del presidente de Blanco y Negro. No le gusta su situación.

Colo Colo tiene una telenovela cargada de suspenso: Arturo Vidal aún no renueva y Aníbal Mosa no ha confirmado la continuidad del volante. Este episodio ha dejado secuelas en el Estadio Monumental.

¿Cómo cuáles? Según informa el periodista Benjamín Bonhomme en De Primera Fuente de DLT Sports, el vínculo entre el mediocampista de 39 años y el presidente de la institución se quebró.

Los cruces de declaraciones no son casualidad: el oriundo de San Joaquín está disconforme con la postura adoptada por el timonel de Blanco y Negro respecto a su caso. Una compleja situación en Macul.

“Mucha gente trata de negarlo… hay una relación completamente cortada entre Aníbal Mosa y Arturo Vidal. No hay ningún tipo de relación, no conversan en la interna”, indicó el comunicador.

Sobre la misma línea, agregó: “Ayer en los festejos, en muchas ocasiones estuvieron cerca y no hubo una mirada, ni un abrazo, ni un saludo. Nada. Esa relación está rota”.

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Arturo Vidal pierde la paciencia en Colo Colo

Finalmente, el reportero entregó los detalles que explican el origen del distanciamiento. El futuro de la principal estrella del conjunto popular es un misterio para 2027.

“Lo sé desde la interna de él, se siente utilizado por Aníbal Mosa. Está decepcionado, siente que fue el pionero para traerlo de vuelta a Colo Colo y hoy lo tiene totalmente de lado. No lo pesca, quería otro trato”, cerró.