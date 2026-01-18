Colo Colo sufrió un duro traspié en su segundo partido por la Serie Río de La Plata y terminó cayendo por 3-2 en un encuentro intenso, con momentos de buen fútbol, pero también con desajustes defensivos que terminaron costando caro. El Cacique mostró reacción en dos oportunidades, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

El duelo dejó sensaciones encontradas para el equipo de Fernando Ortiz. Por momentos logró imponer su idea, especialmente en el complemento con los cambios, pero volvió a evidenciar problemas en la última línea y falta de contundencia para sostener los buenos pasajes de juego. La pretemporada sigue entregando lecciones al cuerpo técnico, que continúa buscando el funcionamiento ideal.

La crónica de la derrota alba

La apertura de la cuenta llegó cerca de la media hora de partido, cuando Paolo Guerrero sacó un violento zapatazo que dejó sin opciones a Fernando De Paul y puso el 1-0 para los peruanos. Un golpe que desordenó al Popular y que obligó al equipo a replantearse el desarrollo del compromiso.

En el segundo tiempo, Colo Colo mejoró con los ingresos de Cristián Zavala, Tomás Alarcón, Javier Méndez y Maximiliano Romero. Precisamente desde la insistencia de Zavala por la banda derecha nació la jugada que terminó en el empate de Javier Correa, quien apareció en el área para decretar el 1-1 y devolverle la ilusión al Cacique.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al minuto 73, Luis Ramos volvió a golpear a Colo Colo y marcó el 2-1 para los peruanos, aprovechando nuevas falencias defensivas. Otra vez el equipo albo tuvo que remar desde atrás en el marcador.

La reacción llegó nuevamente a los 81’, cuando Javier Correa firmó su doblete y puso el 2-2. Pero apenas un minuto después, al 82’, Alan Cantero sacó un certero rematazo que De Paul no logró contener y sentenció el 3-2 definitivo, sellando así la derrota de Colo Colo en su segundo partido de la Serie Río de La Plata



DATOS CLAVE

Colo Colo perdió 3-2 en su segundo amistoso de la Serie Río de La Plata.

Javier Correa anotó un doblete para el equipo dirigido por Fernando Ortiz.