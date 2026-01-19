Colo Colo sufrió un duro traspié el día de ayer, toda vez que el equipo dirigido por Fernando Ortiz cayó 2-3 ante Alianza Lima dirigido por Pablo Guede, compromiso en donde el Cacique no se vio bien y mostró muchísimas falencias.

Lo más rescatable en el partido de los albos fue la aparición goleadora de Javier Correa, quien con dos goles contribuyó a un equipo que nunca supo aguantar el empate frente al discreto cuadro peruano.

Colo Colo cerrará su paso por Uruguay ante Peñarol. | Foto: Photosport

Ahora, los albos deben medirse con Peñarol en el tercer y último partido por la Serie Río de La Plata. Ahí, Colo Colo buscará despedirse de tierras charrúas con una victoria para llegar encendido al arranque de la Liga de Primera.

Peñarol, por otro lado, viene de un empate vibrante ante River Plate de Argentina y ahora espera con ansias reencontrarse con Colo Colo tras el amistoso que ambos equipos disputaron el año pasado.

Colo Colo vs. Peñarol: Día y hora

El compromiso entre chilenos y uruguayos está pactado para este miércoles 21 de enero a las 9 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

No habrá transmisión televisiva para el partido de Colo Colo y Peñarol.

Internet: Así se podrá ver a Colo Colo vs. Peñarol

Disney+ será el encargado de llevar el partido a los hogares y dispositivos móviles.